Nottingham Forest veut débarrasser le PSG d’un autre indésirable

Demain soir, le Paris Saint-Germain va affronter Montpellier en Ligue 1. Mais on ne sait pas encore quels joueurs seront présents dans le groupe parisien. Christophe Galtier non plus d’ailleurs. En effet, le technicien français sait que cette dernière journée du mercato d’hiver pourrait changer pas mal de choses, notamment en ce qui concerne les départs. En effet, Keylor Navas a de fortes chances de changer d’air. Un temps courtisé par Al Nasser, le portier âgé de 36 ans est finalement dans le viseur de Nottingham Forest. Promu en Premier League, le club anglais est actuellement classé en treizième position. Une petite surprise quand on sait que Nottingham Forest a changé pratiquement toute son équipe l’été dernier lors du mercato. Cet hiver, l’écurie britannique a fait moins de folies. Mais elle a malgré tout besoin d’un renfort urgent au poste de gardien suite à la blessure de Dean Henderson. Les discussions se sont donc intensifiées avec Paris et Keylor Navas. Mais ce dernier ne compte pas faire d’efforts financiers, puisque les Anglais ne peuvent régler qu’une partie de son salaire de 9 M€ bruts par an. La prise en charge de son salaire bloque donc l’opération pour le moment comme expliqué sur notre site. Autre point qui pose problème : le PSG doit casser le prêt de l’un de ses joueurs déjà cédés cette saison pour envoyer Navas en prêt.

Autant dire que l’affaire est compliquée pour Nottingham Forest, qui étudie d’autres options en parallèle. L’une d’elles concerne d’ailleurs un autre joueur du Paris Saint-Germain. En effet, Le Parisien révèle ce mardi que le club anglais apprécie aussi le profil de Sergio Rico (29 ans, 0 match cette saison). Les dirigeants de Forest ont donc profité des discussions au sujet de Navas pour tâter le terrain concernant celui qui occupe le poste de troisième gardien au PSG. Un dossier moins complexe que celui du portier du Costa Rica. Comme son coéquipier, il est sous contrat jusqu’en 2024 et son club ne s’opposera pas à un départ. Mais son salaire est moins important que celui de Keylor Navas. Il faudra néanmoins régler la problématique concernant le nombre de joueurs prêtés au PSG si c’est un prêt qui est envisagé. Un transfert pourrait aussi être une solution pour régler cette opération. Le PSG pourrait donc perdre un gardien d’ici ce soir. Il reste à connaître son identité.

