Marc-André ter Stegen envoie un message au Barça !

Marc-André ter Stegen continue de suivre attentivement le FC Barcelone malgré son prêt à l’Ajax cette saison. Après le match nul entre les Pays-Bas et l’Allemagne (1-1) en Ligue des nations, le gardien allemand a salué l’excellent début de saison réalisé par son ancien club. « Ils sont inarrêtables en ce moment. C’est ce que je leur souhaite. Ils travaillent dur avec Hansi comme entraîneur », a-t-il confié au micro de Teledeporte. Désormais concentré sur son aventure à l’Ajax, Ter Stegen assure néanmoins continuer à regarder les performances des Catalans : « De loin, je leur souhaite toujours le meilleur. Je suis très heureux pour eux. »

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Auteur d’une prestation convaincante face aux Pays-Bas malgré l’égalisation de Cody Gakpo dans le temps additionnel, le portier veut également retrouver durablement sa place de numéro un avec l’Allemagne. Après plusieurs années difficiles, il savoure son retour en sélection et les premiers jours de travail sous les ordres de Jürgen Klopp. « Mon objectif est toujours d’être numéro 1 », a affirmé Ter Stegen, conscient qu’il doit encore s’adapter aux exigences de son nouveau sélectionneur. Malgré seulement trois jours de préparation, il estime que la Mannschaft dispose déjà d’une très bonne base pour la suite.