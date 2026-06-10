«Il se débrouille bien» : un cadre des Bleus défend le bilan de Mbappé au Real Madrid

À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Théo Hernandez a évoqué dans un entretien accordé à AS depuis Clairefontaine sa relation avec Kylian Mbappé. Évoluant à ses côtés sur le même couloir en équipe de France, le latéral d’Al Hilal a insisté sur leur complicité et sur le rôle de leader du capitaine des Bleus. «J’entretiens de bonnes relations avec Kylian. Nous sommes amis en dehors du terrain. Et sur le terrain, nous savons quel genre de joueur il est : un footballeur incroyable, un capitaine magnifique, et il sait que nous serons toujours là pour lui».

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Dans le même entretien, le défenseur français, passé par le Real Madrid, a également été interrogé sur les échanges qu’il peut avoir avec Mbappé au sujet de la pression liée au club madrilène, un sujet forcément sensible à l’approche d’un grand tournoi international. «Non, je lui ai juste dit que le Real Madrid était le meilleur club du monde. Et puis, je le regarde toujours jouer. Je suis toujours les matchs du Real Madrid depuis l’Arabie Saoudite, car mon ami Brahim y est aussi. Et la vérité, c’est que je trouve que Mbappé se débrouille vraiment bien. C’est un joueur fantastique, un capitaine et un leader. On le soutiendra toujours jusqu’au bout».