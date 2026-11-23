{"key":"api_embed_survey","surveyId":"7805401289070863100"} Une carrière légendaire qui se termine en eau de boudin. Quintuple Ballon d’Or et quintuple vainqueur de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a marqué l’histoire du football. Cependant, l’attaquant de 41 ans voit le poids des années le toucher. Parti de Manchester United avec fracas pour aller en Arabie saoudite, il vient de se brouiller avec la sélection portugaise et a pris sa retraite internationale. Disputant ses derniers matches, il pourrait prendre sa retraite à l’issue de la saison. Auteur de 986 buts en carrière, il ne lui reste que 14 buts pour atteindre la barre des 1000 buts. Et justement cet objectif assumé de l’attaquant portugais cristallise les tensions.

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Tenant en titre de la Saudi Pro League, Al-Nassr occupe la troisième place du championnat à deux points du leader Al-Hilal qui dispose d’un match de retard. En course pour conserver son sacre, le club de Riyad reste toutefois sur une défaite 3-1 contre Al-Ahli. Durant ce match, Cristiano Ronaldo a marqué, mais aussi raté un penalty. Dans le jeu, le buteur portugais a été très décevant et cela crispe du côté de l’Arabie saoudite. Et les observateurs se font particulièrement un plaisir de critiquer la légende Cristiano Ronaldo. Plus que son efficacité, c’est son impact dans le collectif d’Al-Nassr est pointé du doigt.

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La barre des 1000 buts exaspère

L’ancien défenseur Hussein Abdulghani n’y est pas allé par quatre chemins dans l’émission « Nadeena » : «tout le monde connaît le problème d’Al-Nassr, mais personne ne le voit. Tout le monde s’accorde à dire que Ronaldo était un grand joueur, mais passons. La question est : est-il un joueur utile à l’équipe actuellement, surtout lors des matchs plus équilibrés ?» Il a ensuite poursuivi son argumentaire : «marquer des buts n’est pas la seule fonction d’un attaquant ; il y en a d’autres. Il ne peut pas marquer un but et ensuite être un fardeau pour l’équipe pendant le reste du match. On parle en termes techniques. Ronaldo est un grand joueur, mais il ne peut plus faire la différence.»

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«Al-Nassr a besoin d’un attaquant capable de trouver des solutions individuelles, pas de quelqu’un qui est sur le terrain juste pour être là pendant 90 minutes. Les supporters d’Al-Nassr prient pour que Ronaldo marque son millième but et que cette affaire prenne fin une fois pour toute. Je ne parle pas seulement du match contre Al Ahli, mais de tous les matchs depuis le début de la saison. Personne ne dit cela par peur des supporters de Ronaldo, mais c’est un joueur négatif à Al-Nassr, et quiconque n’est pas d’accord avec moi sait très bien de qui il s’agit», a-t-il conclut. Un vrai désaveu pour Cristiano Ronaldo qui malgré ses 9 buts en 11 matches de championnat voit son importance dans le jeu décliner depuis quelques années. Le cas Cristiano Ronaldo n’a pas fini de faire parler.