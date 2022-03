La règle des 5 changements définitivement adoptée par l'IFAB

Bonne nouvelle pour les acteurs du football, aussi bien les entraîneurs que les joueurs. Comme rapporté par Sport, l'IFAB (International Football Association Board) a décidé de rendre permanente la règle des cinq changements au cours des 90 minutes d'un match. Une nouveauté introduite depuis deux saisons, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, remplaçant ainsi les trois autorisés au préalable.

« La modification provisoire permettant aux clubs de haut niveaux de réaliser cinq changements (avec un nombre limité de possibilités de remplacement) fait désormais partie de la règle 3 », précise un document transmis par l'IFAB au quotidien espagnol et précisant que cela fera désormais pleinement partie des règles de ce sport à compter de la saison prochaine (2022-2023). À noter que l'IFAB a aussi notamment modifié la règle spécifique au gardien lors d'un penalty. « Le gardien de but ne peut se tenir ni devant ni derrière la ligne de but », au moment de s'élancer pour arrêter la tentative adverse, indique l'IFAB.