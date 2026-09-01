Une 10e recrue à Aston Villa !

«Aston Villa est ravi d’annoncer la signature de Taylor Harwood-Bellis en provenance de Southampton. L’international anglais, très prometteur, rejoint Villa de manière permanente.» Le club d’Aston Villa vient d’officialiser l’arrivée d’une 10e recrue, un défenseur central de 24 ans.

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Il arrive après Johan Manzambi, João Gomes, Alejandro Garnacho, Zio Suzuki, Matteo Ruggieri, Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, et Ibrahim Mbaye. Et cloûtre a priori l’étonnant mercato des Villans.