PSG : Michel Platini donne le Ballon d’Or à Khvicha Kvaratskhelia

À l’approche du Ballon d’Or 2026 remis le 26 octobre à Londres, tout le monde commence à donner petit à petit son vote. Alors que plusieurs joueurs peuvent clairement prétendre au Graal, les avis divergent sur celui qui mérite de remporter la plus grande distinction individuelle. Invité ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, le triple lauréat Michel Platini s’est livré sur cette incertitude en donnant sa voix à Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’une énorme cuvée en Ligue des Champions avec le PSG :

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«C’est compliqué, parce qu’on a eu, pendant dix ans, une génération Messi-Ronaldo-Ronaldo-Messi… Maintenant, c’est beaucoup plus ouvert, on l’a vu l’année dernière. Alors je ne vais pas dire un nom : je pense que celui qui est le plus efficace, c’est Kylian (Mbappé). Celui qui est très important pour une équipe, on l’a vu, c’est Rodri, il a fait une très belle Coupe du monde. Le plus fabuleusement footballeur, c’est Lamine Yamal. Celui qui a tout gagné, c’est Fabian Ruiz… donc ça fait quatre. Mais je mettrais une petite pièce sur le joueur du Paris Saint-Germain, Kvara.»