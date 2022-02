PL : David De Gea élu joueur du mois de janvier

C'est loin d'être une habitude, mais un gardien vient de remporter le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Premier League. L'heureux élu se nomme David De Gea (31 ans), qui a brillé dans les buts de Manchester United tout au long du premier mois de l'année civile 2022 outre-Manche.

La suite après cette publicité

L'international espagnol n'a réalisé qu'un clean sheet, le 22 janvier dernier (1-0 contre West Ham), mais il a permis aux Red Devils de ne perdre qu'une seule rencontre de championnat (0-1 face aux Wolves le 3 janvier). Il s'agit du premier gardien à remporter ce trophée depuis 2016. Très belle performance, qui pourrait bien ne pas être réitérée de sitôt.

🧤 @ManUtd's hero between the sticks 🔴



Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for January 2022 - @D_DeGea #PLAwards pic.twitter.com/rBfIZRbFRk