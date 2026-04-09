L’aveu polémique du boss de la CAF sur le champion d’Afrique

Hier, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, s’est rendu au Sénégal. Une visite très attendue après le retrait du titre de champion d’Afrique 2025 aux Lions de la Teranga et la victoire du Maroc sur tapis vert. Interrogé sur l’identité du vrai champion d’Afrique, le boss de la CAF a lancé : « j’ai remis la médaille d’or à Sadio Mané et à Kalidou Koulibaly… J’ai remis le trophée à Kalidou Koulibaly. J’ai remis les 10 millions de dollars à Sadio Mané… Mais je dois respecter les lois et règlements en vigueur.» Une sortie médiatique jugée «lunaire» au pays. Ensuite, Motsepe a été cuisiné sur la décision à venir de la part du TAS.

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«Tout ce qui est passé lors de la finale de la CAN-2025 est maintenant derrière nous. L’affaire est maintenant sur la table du TAS et son jugement sera accepté.» Enfin, il a précisé : «nous sommes conscients qu’il est arrivé que des décisions prises n’ont pas été de l’avis de tout le monde. C’est pourquoi nous essayons d’initier des réformes qui nous permettront d’éviter à l’avenir tous ces genres de situation et de promouvoir un football africain débarrassé de tous ces problèmes qui peuvent entacher son équité (…) A l’issue de tout cela, les 54 pays membres de la CAF en sortiront plus unis et que le football africain sera plus compétitif et respecté partout dans le monde.» Après le Sénégal, où il a pu échanger avec le président, Motsepe est attendu ce jeudi au Maroc où il va rencontrer le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, ainsi que d’autres acteurs du milieu du foot.