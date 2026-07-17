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Bundesliga

Le Bayern Munich a choisi sa recrue pour le milieu de terrain

Par Aurélien Macedo
1 min.
Bara Sapoko Ndiaye @Maxppp

Voulant se renforcer cet été pour essayer d’aller chercher la Ligue des Champions après avoir échoué de peu en demi-finale contre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich peut se targuer d’avoir un collectif rôdé et galvanisé par un doublé acquis la saison dernière. Pour améliorer son milieu de terrain, le club allemand a identifié sa priorité qui devrait être le seul renfort dans ce secteur de jeu : Bara Sapoko Ndiaye.

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Milieu relayeur prêté cet hiver par le club gambien des Gambinos Stars, le joueur de 18 ans a disputé quatre matches avec le Rekordmeister et a totalement convaincu. Même Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal pendant la Coupe du Monde 2026 avait choisi de miser sur lui malgré sa faible expérience à haut niveau. Selon Sky Sport Germany, le club allemand veut le recruter pour doubler l’entrejeu derrière Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof.

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