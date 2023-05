Brest : le coup de gueule d’Eric Roy sur la journée de lutte contre l’homophobie

La suite après cette publicité

Après la victoire (1-0) des siens face à l’AJ Auxerre, l’entraîneur du Stade Brestois Eric Roy est revenu sur la journée de lutte contre l’homophobie. L’occasion pour lui de pousser un gros coup de gueule, alors que certains joueurs ont refusé de participer à cette 35e journée de Ligue 1 en raison du flocage arc-en-ciel mis en place. «La programmation de cette journée de lutte contre l’homophobie? C’est catastrophique. On voit bien qu’il y a des joueurs à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions. Personnellement ça ne me pose pas problèmes. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc quand tu sais que ça peut être un problème pour les joueurs… ce n’est pas que cette année, on se rappelle de Gana Gueye», a tout d’abord lancé Roy avant de poursuivre son argumentaire.

«A partir de là, ne le fais pas dans les trois derniers matchs, où tu sais qu’il y a des matchs pour la survie des clubs! Fais le en décembre, en septembre… C’est très bien que la Ligue s’engage, même si elle doit surtout s’occuper du football, réagit l’entraîneur brestois après avoir été relancé sur le sujet. Mais si tu le fais… Moi personnellement, je ne suis pas content qu’à Toulouse, il y ait cinq joueurs qui ne jouent pas contre Nantes! Cinq joueurs qui ne vont pas jouer parce que cette problématique les gêne, et ils jouent contre Nantes, qui se bat avec nous pour se maintenir. Est-ce équitable? Non ce n’est pas équitable. Et c’est une responsabilité de la Ligue d’avoir placé cette journée à ce moment là. Je suis pour faire des actions, pas de soucis. Mais il y a peut-être des moments, pour les placer, plus adéquats qu’un sprint final, dans les trois ou quatre derniers matchs». Ambiance…

