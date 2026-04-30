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CdM 2026 : Infantino confirme la présence de l’Iran

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gianni Infantino lors du tirage au sort de la Coupe du Monde @Maxppp

Le suspense est-il enfin terminé ? Depuis le début de la guerre en Iran, la présence de la Team Melli à la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis était incertaine. Mais ce soir, en marge du congrès de la FIFA à Vancouver, Gianni Infantino a confirmé que l’Iran sera bien au rendez-vous.

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«Permettez-moi de commencer par confirmer d’emblée, à l’intention de ceux qui voudraient peut-être dire ou écrire autre chose, que bien sûr, l’Iran participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et bien sûr, l’Iran jouera aux États-Unis d’Amérique. La raison en est simple : nous devons nous unir. Nous devons rassembler les gens», a confié le patron de l’instance dirigeante du football mondial.

Pub. le - MAJ le
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