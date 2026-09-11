Menu Rechercher
Commenter 4
Süper Lig

Fenerbahçe refuse bien la démission de son entraîneur !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Kartal @Maxppp

Le scénario surréaliste se confirme à Fenerbahçe. Après avoir annoncé sa démission en pleine conférence de presse, trois mois seulement après son arrivée, İsmail Kartal va finalement rester sur le banc du club stambouliote. Dans un communiqué publié ce jeudi, Fenerbahçe a officiellement confirmé que son entraîneur était toujours en poste. « Notre Directeur Technique, M. İsmail Kartal, est en poste. Notre équipe, sous la direction de notre Directeur Technique İsmail Kartal, poursuivra demain ses préparatifs pour le match contre Gaziantep FK lors de l’entraînement qui se tiendra à 11h30. »

La suite après cette publicité

Selon la presse turque, le président Aziz Yıldırım aurait personnellement convaincu son entraîneur de revenir sur sa décision. Après la rencontre face à la Roma, Kartal aurait pourtant rassemblé ses affaires et quitté son poste, avant de revenir au club dans la soirée pour rencontrer son président et les dirigeants. À l’issue d’une réunion particulièrement émouvante, la décision de poursuivre l’aventure aurait finalement été prise. Une issue totalement inattendue après les scènes hallucinantes vécues ces dernières heures à Fenerbahçe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Fenerbahce

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier