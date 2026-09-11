Fenerbahçe refuse bien la démission de son entraîneur !

Le scénario surréaliste se confirme à Fenerbahçe. Après avoir annoncé sa démission en pleine conférence de presse, trois mois seulement après son arrivée, İsmail Kartal va finalement rester sur le banc du club stambouliote. Dans un communiqué publié ce jeudi, Fenerbahçe a officiellement confirmé que son entraîneur était toujours en poste. « Notre Directeur Technique, M. İsmail Kartal, est en poste. Notre équipe, sous la direction de notre Directeur Technique İsmail Kartal, poursuivra demain ses préparatifs pour le match contre Gaziantep FK lors de l’entraînement qui se tiendra à 11h30. »

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Selon la presse turque, le président Aziz Yıldırım aurait personnellement convaincu son entraîneur de revenir sur sa décision. Après la rencontre face à la Roma, Kartal aurait pourtant rassemblé ses affaires et quitté son poste, avant de revenir au club dans la soirée pour rencontrer son président et les dirigeants. À l’issue d’une réunion particulièrement émouvante, la décision de poursuivre l’aventure aurait finalement été prise. Une issue totalement inattendue après les scènes hallucinantes vécues ces dernières heures à Fenerbahçe.