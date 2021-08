Stade Rennais : Bruno Genesio somme Eduardo Camavinga de régler sa situation

Dimanche, le Stade Rennais effectue un déplacement périlleux au stade Francis Le Blé pour y affronter le Stade Brestois 29. Présent en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio a adressé un message pour le moins explicite à son jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'international français cristallise l'attention de plusieurs grands clubs européens, mais sa situation personnelle ne se décante pas. Et cela influe clairement sur ses performances... Un contexte qui commence à irriter sérieusement l'entraîneur rennais.

« Vous savez je l'ai déjà dit un joueur de foot c'est avant tout un homme. Tout ce qu'il a comme émotions en dehors du terrain a un impact sur sa performance et encore plus pour un joueur qui n'a que 19 ans. Forcément quand vous êtes dans sa situation, je pense que beaucoup de choses se passent dans sa tête. Et il ne peut exprimer tout son potentiel, il ne l'a pas perdu. Pour moi la seule explication aujourd'hui c'est qu'il doit régler sa situation. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à la place d'un joueur de 19 ans qui a été international et qui a montré de bonnes choses dans son club. Aujourd'hui il ne sait pas ce qu'il va faire, partir, rester, il se passe plein de choses dans la tête d'un gamin de 19 ans, c'est difficile à gérer, » a ainsi commenté Genesio. Eduardo Camavinga sait à quoi s'en tenir à l'avenir...