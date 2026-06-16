Kylian Mbappé enflamme totalement les réseaux !

Il aura mis du temps à entrer dans son match, mais quel finish ! Auteur d’un doublé face au Sénégal pour l’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé est dans le même temps devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, dépassant Olivier Giroud. Avec son superbe but inscrit dans le temps additionnel, le capitaine tricolore a bouclé le succès français de la plus belle des manières, de quoi emballer les réseaux sociaux qui avaient été très critiques sur sa première période.