Nice, Maroc : l’épatant retour en grâce de Sofiane Diop tombe à pic

Un Marocain à Paris. Non, nous ne parlons pas d’Achraf Hakimi, qui fait le bonheur du PSG depuis plusieurs années maintenant, mais de Sofiane Diop. Samedi à 17 heures, le Lion de l’Atlas va croiser la route des champions de France au Parc des Princes dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Et autant dire que Luis Enrique et ses troupes ont tout intérêt à se méfier du footballeur âgé de 25 ans. C’est bien simple, il est dans une forme d’enfer. Sur les 5 dernières sorties des Aiglons en championnat, il reste sur une impressionnante série de 6 buts marqués. Il est ainsi devenu le premier joueur niçois à réaliser cette performance en Ligue 1 depuis Nenad Bjekovic en avril-août 1977 comme l’a rappelé l’écurie azuréenne sur son site officiel.

En ce qui concerne Diop, dans le détail, il a marqué contre le Paris FC, l’AS Monaco (un doublé), l’OL, le Stade Rennais et enfin face au LOSC mercredi soir lors de la victoire 2 à 0. Des adversaires d’un certain calibre pour la plupart donc. Le natif de Tours espère accrocher le PSG à son tableau de chasse ce samedi. Il est en tout cas l’homme en forme de l’OGC Nice. Club qu’il a rejoint en 2022 en provenance de l’AS Monaco, le voisin et rival. Pour s’attacher ses services, les pensionnaires de l’Allianz Riviera n’ont pas hésité à casser leur tirelire et à lâcher 22 M€. Il s’agit du deuxième plus gros achat du club français après celui de Terem Moffi (24 M€) et devant celui de Kasper Dolberg (20,5 M€). Mais Diop a connu bien des soucis sur la Côte d’Azur.

390 jours d’absence depuis son arrivée à Nice

C’était déjà un peu le cas à quelques kilomètres de là, sur le Rocher. Arrivé de Rennes avec l’étiquette de jeune crack, le Marocain a connu des hauts et des bas, lui qui n’a pas vraiment réussi à s’imposer. Du côté de Nice, il a surtout été trahi par son corps. Selon le site spécialisé transfermarkt, il a été blessé à 6 reprises. La première fois, un pépin à l’ischio l’a éloigné des terrains 25 jours entre octobre et novembre 2022 (6 matches manqués). Ensuite, entre mars et mai 2023, il a été stoppé par une blessure au genou (65 jours d’absence, 14 matches manqués). Quelques mois plus tard, entre septembre et octobre, il a été touché à la cuisse. Ce qui a nécessité 34 jours d’arrêt (6 matches manqués). Un mois plus tard, en novembre 2023, il a été victime d’une fracture du pied (43 jours d’absence, 5 matches ratés).

On se disait que les ennuis étaient derrière lui. Mais en janvier 2024, il a rechuté après une blessure au pied. Résultat : 220 jours d’absence et 23 matches ratés. Une terrible tuile pour le milieu offensif, qui a été un peu plus épargné la saison dernière avec seulement une petite blessure en avril (3 jours d’arrêt, 1 match manqué). Mais il a été opéré durant l’été d’une pubalgie. Ce qui n’était pas forcément une bonne nouvelle. Mais le joueur espère que toutes ses blessures ne sont qu’un mauvais souvenir. En effet, il carbure à plein régime cette année. Il s’agit de son meilleur début de saison à Nice. Il a déjà marqué autant de buts lors de cet exercice que celui de l’an dernier, qui était son meilleur en termes de buts (6 buts, 8 assists). En 2025-26, il en est déjà à 6 buts et 1 assist en 14 rencontres toutes compétitions confondues (692 minutes de jeu).

Diop est de retour au top de sa forme

Au-delà des chiffres, il apporte sa qualité technique et sa vision de jeu, tout en étant précieux entre les lignes et efficace face au but. Un retour en grâce qui ne peut faire que le bonheur de Nice et de son entraîneur Franck Haise. Mais ce dernier, qui souhaite qu’il soit plus régulier et ose plus, reste mesuré. «Ce n’est pas parce qu’il a marqué trois ou quatre fois que mon message est passé. Mon message est sur la régularité et il n’est pas encore passé. S’il était passé, il aurait fait une meilleure seconde période à Rennes.» Mercredi soir face à Lille, Sofiane Diop lui a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain. «J’essaie de prendre ma chance dès que je peux. C’est ce que le coach me demande souvent et c’est ce qui me faisait défaut. Dans mon jeu, il y avait souvent une touche de trop, un dribble de trop. Quand on se donne les moyens et qu’on frappe de loin, ça peut faire ficelle.» Le joueur, qui est un vrai couteau-suisse, a aussi bluffé son coéquipier Yehvann Diouf.

«Il ne se pose pas de question, il tire et je ne suis pas surpris que ça rentre. Il tente pas mal de choses à l’entraînement, il est relâché, libre et veut donner le meilleur de lui-même. C’est à ça qu’on voit un joueur en confiance.» Bien dans ses crampons, le Marocain, qui semble retrouver son meilleur niveau sous les ordres de Franck Haise après avoir connu plusieurs coaches à Nice, peut rêver plus grand. À 25 ans, il peut taper dans l’œil de grands clubs. Dans un passé récent, le Borussia Dortmund était notamment séduit. Plus expérimenté, Diop, qui est en fin de contrat en 2027, arrive à un tournant de son aventure. Il est aussi à un tournant en sélection nationale, lui qui veut participer à la prochaine CAN au pays. Là-bas, la presse sportive réclame une convocation pour le rassemblement du mois de novembre. La décision est entre les mains de Walid Regragui. En attendant, Sofiane Diop fait de son mieux avec ses pieds pour le convaincre.