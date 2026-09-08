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Ligue des Champions

Real Madrid : les propos forts de Valverde et Huijsen sur Courtois

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Thibaut Courtois avec le Real. @Maxppp
Real Madrid 2-1 Inter Milan

Le Real Madrid s’est imposé 2-1 face à l’Inter pour son entrée en matière en Ligue des Champions. Un match où Thibaut Courtois a brillé, étant même élu homme du match par notre rédaction. Et le Belge a logiquement été encensé par ses coéquipiers après le match. Dean Huijsen s’est par exemple exprimé. « Courtois ? C’est simplement le meilleur gardien du monde. De très loin. Il n’y a pas débat », a lancé le défenseur espagnol sur DAZN.

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Valverde, élu meilleur joueur du match par l’UEFA, a lui aussi tenu à mettre en avant le Belge lorsqu’il a reçu le trophée : « ce prix, le mérite revient à Courtois. C’est lui qui nous sauve ». Comme un air de déjà-vu du côté du Real Madrid…

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