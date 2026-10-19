FIFA : l’UEFA exige des réponses à 42 questions taboues à Infantino

L’UEFA a envoyé une liste de 42 questions à la FIFA concernant plusieurs dossiers sensibles, dont le prix de la paix remis à Donald Trump en 2025, l’annulation de la suspension de Folarin Balogun lors de la Coupe du monde 2026 et le projet FIFA Forward Enterprise (FFE), qui prévoit une ouverture aux investisseurs privés. Dans une lettre adressée ce lundi à Mattias Grafström, secrétaire général de la FIFA, l’instance européenne réclame notamment des éclaircissements sur le rôle de Gianni Infantino dans la création du prix de la paix et sur l’intervention de Donald Trump dans le dossier Balogun.

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L’UEFA exige une réponse écrite et détaillée à chacune de ses 42 questions, accompagnée des pièces justificatives, d’ici au lundi 2 novembre. L’instance européenne demande également que tout refus de communiquer des informations ou des documents soit justifié individuellement. Selon The Athletic, qui a consulté la lettre, ces demandes font suite à l’invitation lancée par Infantino lors du dernier Conseil de la FIFA, où il avait proposé aux membres de lui transmettre leurs questions avant la prochaine réunion, prévue en décembre.