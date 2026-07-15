Le Real Madrid a gagné 138 M€… sans rien faire

Du côté de Madrid, c’est une nouvelle ère qui va débuter, avec le retour de Mourinho, et de nombreuses arrivées dans l’effectif. Les Merengues ont déjà sécurisé les signatures de Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, et travaillent désormais sur l’arrivée de Michael Olise et d’un autre gros défenseur central.

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🚨💣 BREAKING: Real Madrid have now earned over €138 MILLION this summer.



🇦🇷 €60M from Nico Paz to Como

🇪🇸 €20M from Victor Muñoz to Liverpool

🇪🇸 €15M from Mario Gila to AC Milan

🇺🇾 €15M from Álvaro to Bournemouth

🇪🇸 €8M from Victor Valdepeñas to Fiorentina

🇪🇸 €12.5M… pic.twitter.com/KhxNsLbN8s — Madrid Zone (@theMadridZone) July 14, 2026

Pour financer ce mercato ambitieux, le Real Madrid a été aidé par sa politique de vente de joueurs de La Fabrica, conservant toujours la moitié des droits de ces derniers. Et comme beaucoup se sont revalorisés la saison dernière, ils ont été transférés, et les Merengues ont touché de gros chèques. Derniers en date sur le transfert de Mario Gila à Milan et celui d’Alvaro Rodriguez à Bournemouth. Au total, entre ces opérations, la vente de Valdepeñas à la Fiorentina et le rachat puis revente dans la foulée de Nico Paz, les Madrilènes ont déjà touché presque 140 millions d’euros cet été. Le tout, sans se séparer du moindre joueur de l’équipe première. Malin.