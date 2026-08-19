Mason Greenwood savoure son but contre l’OL

Mason Greenwood n’a pas tardé à se montrer décisif avec Fenerbahçe. Titularisé pour la troisième fois sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant anglais a inscrit le but de l’égalisation à la 47e minute face à l’Olympique Lyonnais (1-1), lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions. Déjà buteur contre Sturm Graz au troisième tour de qualification, la recrue estivale compte désormais deux réalisations dans ces qualifications. Un rendement intéressant avant un match retour décisif à Lyon, où Fenerbahçe devra s’imposer pour poursuivre son parcours européen.

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Après la rencontre, Greenwood n’a pas caché que cette capacité à faire la différence dans les derniers mètres faisait partie des principales raisons de son arrivée en Turquie. « Je suis content de ma performance. Marquer des buts, c’est génial. C’est pour ça que je suis venu ici. Je suis venu surtout pour aider dans le dernier tiers. Je suis satisfait de ma performance individuelle, mais je sais que je peux faire mieux lors des prochains matchs », a expliqué l’Anglais rapporte Sporx. Malgré son but, il regrettait toutefois de ne pas avoir remporté la rencontre : « Je pensais qu’on pouvait gagner, malheureusement ça s’est terminé par un match nul. Le match retour sera important. On va analyser ce match et voir comment on peut s’améliorer. On veut gagner là-bas. »