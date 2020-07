André Villas-Boas dévoile les plans de l'OM pour la suite du mercato

Mardi après-midi, l'Olympique de Marseille officialisait l'arrivée de Leonardo Balerdi. Le jeune défenseur argentin vient ainsi renforcer la défense phocéenne sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Suite au transfert définitif d'Alvaro Gonzalez, les travaux en défense centrale semblent donc terminés pour le club du sud de la France. Et à quoi faut-il s'attendre maintenant ? André Villas-Boas en a dit un peu plus dans un long entretien accordé à La Provence, et a au passage confirmé que d'autres arrivées vont avoir lieu.

« On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (l'entretien date de lundi avant l'arrivée de Balerdi, NDLR), un attaquant et l'arrivée d'un latéral gauche dépend de l'évolution de Rocchia. Si ça marche plutôt bien, on peut l'essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation, des clubs qui s'intéressent à lui et des options qu'on peut avoir dans ce mercato. [...] Ce mercato est important car, la saison dernière, on a été l'équipe qui a utilisé le moins de joueurs à plus de 200 minutes. Seulement seize. », a lancé le tacticien lusitanien, confirmant donc que la suite des opérations dépendra énormément de l'avenir du joueur de 22 ans dont le contrat expire dans un an.

« On n'a pas mis le nom de Niang dans notre liste de joueurs à acheter »

Et pour ce poste d'attaquant, le nom de Mbaye Niang est revenu à de nombreuses reprises... « Je ne sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti. On a été contacté par son agent en février, car Andoni avait une bonne relation avec lui. On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter. [...] J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre. [...] Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil », a expliqué l'ancien de Porto au sujet du Rennais.

Et au niveau des départs, les choses semblent plutôt calmes. « Aujourd'hui, de ce que je sais, on n'a pas d'offres pour nos joueurs », a répliqué AVB, avant d'évoquer la rumeur Maxime Lopez à Séville, de plus en plus insistante en Espagne : « j'ai vu. Mais officiellement, on n'a rien. On a plutôt une bonne relation avec Séville. Je n'ai pas ce type d'information. De toute façon, on est dans une relation ouverte avec les joueurs. Dès les premiers jours, je leur ai dit de venir me voir si jamais ils avaient une offre sportivement et/ou financièrement intéressante pour eux ». La grande saignée estivale à laquelle on pouvait s'attendre côté marseillais n'aura donc peut-être pas lieu...