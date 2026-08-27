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Bayern : Bryan Zaragoza prêté à l’Espanyol

Par Matthieu Margueritte
Bryan Zaragoza @Maxppp

L’ailier espagnol de 24 ans continue son tour d’Europe. Recruté par le Bayern Munich en 2024, Bryan Zaragoza a depuis été prêté à Osasuna, au Celta de Vigo puis à l’AS Roma. Cette fois, c’est à Barcelone qu’il a atterri.

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«Le RCD Espanyol de Barcelone et le FC Bayern Munich sont parvenus à un accord concernant le prêt de Bryan Zaragoza (Málaga, 09/09/2001). L’opération prévoit une option d’achat pour le club bleu et blanc»

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