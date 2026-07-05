Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de Paraguay-France ne sera pas sanctionné mais…
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@Maxppp
Samedi soir, l’équipe de France a assuré l’essentiel en venant à bout du Paraguay (0-1), en 1/8e de finale de la Coupe du Monde. Une rencontre marquée par l’indiscipline de l’Albirroja mais surtout le laxisme de l’arbitre Ilgiz Tantashev, qui n’a finalement adressé aucun carton aux joueurs paraguayens tout en sanctionnant trois joueurs tricolores. Une prestation qui n’a pas manqué de faire réagir.
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Selon les dernières informations de RMC Sport, l’Ouzbek, qui s’est distingué par des non-décisions surprenantes, ne devrait toutefois pas être sanctionné par voix officielle par la FIFA. Pour autant, on ne devrait pas le revoir lors de ce Mondial 2026. Une sorte de sanction officieuse…
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