L’ancien attaquant de l’Espérance de Tunis Michael Eneramo est décédé

C’est une triste journée pour le peuple nigérian. Michael Eneramo, ancien attaquant de l’Espérance sportive de Tunis, est décédé ce vendredi à l’âge de 40 ans. En effet, l’ancien joueur des Sang et Or a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il effectuait un footing dans son pays comme l’indique la formation tunisienne sur X. Pour rappel, il avait notamment remporté trois championnats de Tunisie, trois Coupes de Tunisie et la Ligue des champions arabes. Celui-ci était également le meilleur buteur de l’EST lors de la saison 2008-2009.

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« Avec une profonde tristesse et un vif chagrin, l’Espérance Sportive de Tunis dit adieu à l’un de ses fils les plus fidèles. Avec le cœur serré par la douleur, l’Espérance Sportive de Tunis pleure Michael Eneramo, qui nous a quitté après une carrière exceptionnelle qui restera gravée dans la mémoire du club et de ses supporters, de génération en génération. Michael Eneramo restera une partie de la mémoire de l’Espérance, et du cœur de ses supporters qui n’oublieront jamais ce qu’il a offert en termes de don de soi et de loyauté » peut-on lire dans le communiqué.