La presse scandalisée par le complot entre Trump et la FIFA, le jour le plus fou de la Norvège

Un doublé pour l’histoire

« Le jour le plus fou de l’histoire norvégienne » s’exclame Sportbladet, tandis que pour le média norvégien Verdens Gang, « le gardien Nyland, auteur de nombreuses parades et Haaland ont marqué l’histoire du football norvégien ». Même constat pour Dagbladet, pour qui, le doublé d’Haaland fait entrer la Norvège dans l’histoire. Si la presse nordique s’enthousiasme au sujet du Cyborg, c’est toute la presse mondiale qui n’a d’yeux que pour celui qui a égalé Lionel Messi et Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs avec son nouveau doublé. « Un doublé de géant » pour L’Équipe. Côté presse espagnole, on va même plus loin en estimant qu’Erling Haaland a mangé le Brésil à lui tout seul. Ce n’est rien à côté des mots employés par la presse portugaise et notamment O Jogo. Pour le quotidien, « Haaland l’exterminateur a détruit le Brésil, rien que ça ».

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Une annulation qui fait scandale

Avant la rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique, c’est une autre information qui pourrait avoir une incidence sur la rencontre qui fait les gros titres. L’annulation du carton rouge reçu par l’attaquant américain Folarin Balogun, initialement suspendu, mais désormais autorisé à disputer cette rencontre après un volte-face de la Fifa orchestré par Donald Trump en personne. Une décision pas du tout du goût des Belges à l’image d’Het Nieuwsblad, qui titre « Une blague, mais alors une très mauvaise. » Et pour une fois, les Belges ne sont pas les seuls à se plaindre d’une décision en leur défaveur et cette décision scandalise la presse. D’autant que le président américain a lui-même parlé à ce sujet en remerciant publiquement la FIFA « d’avoir fait ce qui était juste et d’avoir réparé une grande injustice ». Une décision qui a rapidement provoqué la colère de la sélection belge qui a rapidement réagi à travers un communiqué dans lequel elle crie au scandale et menace la FIFA. Outre la Belgique, ce sont les médias des autres pays qui ne mâchent pas leur mot à commencer par l’Angleterre. « Le pardon accordé à Balogun laisse la Belgique abasourdie » indique le Daily Star, tandis que pour le Daily Mail, le ton est beaucoup plus ferme. Pour le tabloïd anglais « Trump et Infantino entraînent le football dans la fosse septique ». Côté presse française, on est pour une fois sur la même longueur d’ondes que les Belges à l’image du Parisien, qui parle d’un rouge annulé qui avantage grandement les USA.

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Le Portugal et l’Espagne attendus au tournant

« Silence, la gloire entre » placarde Marca, qui met en avant les deux têtes d’affiche Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo. Un choc attendu par tous qui pourrait tenir toutes ses promesses malgré un début de compétition en dents de scie de la part des deux formations. Du côté d’AS, on annonce « la bataille des rois de la passe » alors que pour Sport, « c’est une finale avant l’heure et le premier gros obstacle se dresse sur la route des Espagnols », qui sont au passage, les seuls à n’avoir encaissé aucun but depuis le début du Mondial. Pas de quoi décourager la presse portugaise à l’image d’O Globo, qui réclame « un pasodoble pour la dernière danse de Cristiano Ronaldo ». Si CR7 fait les gros titres au Portugal, du côté de Record, on met en avant le gros duel à venir entre Nuno Mendes et Lamine Yamal qui rappelle quelques souvenirs entre les 2 en Ligue des Champions. Côté Portugais, le média est confiant et rappelle que pour le moment, c’est Mendes qui a généralement pris le dessus sur son adversaire du soir et lance le match dans le match en titrant “« prêt à le mettre dans sa poche ».