Atlético : la sortie forte de Diego Simeone sur l’avenir de Griezmann

Antoine Griezmann @Maxppp
Oviedo 0-1 Atlético

Alors que l’Atlético de Madrid s’est imposé dans les dernières secondes face à Oviedo (0-1) grâce à un but de Julián Álvarez ce samedi en Liga, offrant une victoire précieuse aux Colchoneros au stade Tartiere. La rencontre a mis en lumière la détermination des joueurs de l’Atlético, tandis que le nom d’Antoine Griezmann continue d’alimenter les rumeurs, notamment autour de la MLS et de son avenir.

Interrogé sur Griezmann après la rencontre, Diego Simeone a déclaré : « Griezmann ? Que ce soit la meilleure solution pour lui, pour le club et pour l’équipe ». Il a également ajouté : « l’enthousiasme avec lequel il a joué, la détermination dont il a fait preuve en deuxième mi-temps, son importance dans le jeu collectif, c’est ce dont nous avons besoin. Il sait ce dont nous avons parlé, je l’ai déjà dit, que ce soit toujours le mieux. »

Liga
Atlético
Diego Simeone
Antoine Griezmann

