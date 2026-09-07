Le Real Madrid fait passer un message sur l’inquiétant cas Yan Diomandé

C’est un sujet qui commence à faire parler en Espagne. Si les débuts de José Mourinho sur le banc de touche du Real Madrid suscitent des réactions mitigées, avec du positif et du négatif qui sont mis en avant par les observateurs, certains cas individuels font couler beaucoup d’encre. C’est le cas de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr, encore critiqués par la presse locale, mais aussi de Yan Diomandé.

La suite après cette publicité

Si le jeune ailier ivoirien n’est pas encore ciblé par les critiques, les médias et les supporters étant encore bienveillants avec lui, mais son cas interroge. Ses entrées en jeu ne sont pas particulièrement convaincantes, et surtout, la concurrence est énorme. Devant lui, au poste d’ailier droit, il a un certain Arda Güler qui est probablement le meilleur joueur de l’équipe sur ce début de saison. Difficile donc de l’imaginer s’emparer d’une place de titulaire, alors qu’au moment de son transfert pour 140 millions d’euros, tout le monde l’imaginait dans le onze.

La suite après cette publicité

Prendre son temps

« Tranquillement, il faut y aller peu à peu », martelait José Mourinho à son sujet en conférence de presse la semaine dernière. AS en dit un peu plus ce lundi, et révèle par exemple que l’Ivoirien n’a joué que 23% des minutes possibles cette saison. Le média précise qu’en interne, on considère que le joueur est encore « vert », pas encore arrivé à maturité. Mais les pronostics sont plutôt optimistes, et tout le monde est convaincu qu’il explosera très rapidement.

Le Real Madrid en a d’ailleurs profité pour faire passer un message, visant à rassurer tout le monde. « Il a un talent qu’on voit très peu habituellement », indique une source du club merengue au journal AS, confirmant les propos de José Mourinho sur la volonté de prendre le temps nécessaire avec l’Ivoirien. Les décideurs merengues et le staff se veulent donc rassurants, alors que l’ancien de Leipzig pourrait avoir une occasion de démarrer la rencontre face à l’Inter mardi soir en raison des nombreuses absences dans l’équipe…