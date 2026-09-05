Real Madrid : le penalty de Kylian Mbappé aurait dû être retiré

Alors que le Real Madrid de José Mourinho a vécu une soirée particulièrement délicate ce vendredi en s’inclinant face au Real Betis (1-0), à l’image du PSG battu par Monaco, Kylian Mbappé se retrouve au centre des débats. L’attaquant français a livré une prestation compliquée, aussi bien dans le jeu que dans l’attitude, avec plusieurs occasions manquées et surtout un penalty raté dans les dernières minutes, qui aurait pu permettre aux Madrilènes d’arracher le point du nul. Mais cette tentative pourrait finalement faire parler au-delà du simple échec de Mbappé.

La suite après cette publicité

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé’s penalty should have been retaken.



The rules changed for this season: if the player’s foot is in the air and within the box it still counts as invading the box. @partidazocope pic.twitter.com/wN5Mu9LB1o — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 4, 2026

Selon El Partidazo de COPE, le penalty aurait en réalité dû être retiré en raison d’une intrusion dans la surface, le règlement ayant évolué cette saison. « Le penalty de Kylian Mbappé aurait dû être retiré. Le règlement a changé cette saison : si le pied du joueur est en l’air et dans la surface de réparation, cela compte comme une intrusion dans la surface », explique le média espagnol. Malgré une longue discussion entre l’arbitre principal et ses assistants, aucune nouvelle tentative n’a finalement été accordée, les Madrilènes obtenant seulement un corner. Une décision qui risque donc de faire polémique, d’autant que le gardien du Betis est ensuite venu provoquer Mbappé de manière très agressive après son penalty manqué. Le Real Madrid laisse ainsi filer de précieux points dans une rencontre où plusieurs faits de jeu risquent de faire débat.