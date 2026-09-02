Chelsea a contacté Georginio Wijnaldum après l’échec Lamine Camara !

Chelsea n’a pas vraiment eu le temps de souffler. Alors que le mercato anglais s’est terminé dans une atmosphère complètement folle ces dernières heures, les Blues ont vu leur offensive pour Lamine Camara échouer dans les derniers instants après un volte-face de l’AS Monaco. Dans le même temps, le club londonien a pourtant vendu Enzo Fernandez à Manchester City, obligeant la direction à se remettre immédiatement au travail pour trouver une nouvelle solution au milieu de terrain.

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Selon nos informations, malgré la fermeture du mercato estival, Chelsea veut toujours se renforcer dans le coeur du jeu. Le club londonien a ainsi contacté ces dernières heures Georginio Wijnaldum. Le milieu néerlandais fait partie des profils étudiés en urgence par les Blues pour renforcer leur entrejeu. Une piste forcément particulière puisque le joueur de 35 ans est actuellement libre de tout contrat depuis son départ d’Al-Ettifaq, ce qui lui permettrait de rejoindre Chelsea sans indemnité de transfert. Il a été associé à quelques clubs saoudiens.

Une solution en urgence

Et malgré le poids des années, Wijnaldum conserve une solide expérience du très haut niveau. Passé notamment par Newcastle, Liverpool et le PSG, l’international néerlandais connaît parfaitement la Premier League. Surtout, il sort d’une saison XXL avec Al-Ettifaq en Saudi Pro League, au cours de laquelle il a particulièrement pesé offensivement avec 17 buts et 7 passes décisives en 34 matches.

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Chelsea veut le joueur pour un contrat courte durée et dépanner sur cette saison. Après avoir tenté jusqu’au bout de boucler l’arrivée de Lamine Camara, sans succès, les Blues explorent rapidement les différentes options encore disponibles. Et le profil de Wijnaldum, expérimenté et surtout libre, pourrait représenter une solution particulièrement intéressante.