Eintracht Francfort : réunion de crise à venir pour Elye Wahi

Quand Elye Wahi (22 ans) a rejoint l’Eintracht Francfort en échange de 26 M€, après son échec à l’Olympique de Marseille (3 buts, 1 passe décisive en 14 matches), le jeune attaquant français s’imaginait peut-être vivre la même ascension que Randal Kolo Muani ou Hugo Ekitike. «Je suis heureux d’être à l’Eintracht à partir de maintenant. C’est un grand club dont j’ai entendu beaucoup de choses positives. Pour moi, il a été rapidement clair que je voulais saisir cette chance et venir ici. Je veux rendre la confiance placée en moi en réalisant de bonnes performances et en marquant des buts», déclarait le natif de Courcouronnes à son arrivée.

Malheureusement pour lui, la Bundesliga ne lui sert pas vraiment de tremplin pour relancer sa carrière. Avec le club allemand, l’ancien Marseillais n’a marqué qu’un petit but en 14 apparitions (3 titularisations). Un bilan pas fameux auquel il faut ajouter une relation très compliquée avec son entraîneur, Dino Toppmöller. Le 22 novembre dernier, au sortir du match remporté sur le terrain de Cologne (4-3), Toppmöller ne s’était pas montré très tendre avec son buteur français. « À la fin, nous devons évidemment aussi parler des joueurs qui sont entrés et qui n’ont absolument pas plaidé en faveur de plus de temps de jeu ».

Le coach de l’Eintracht critiqué en interne

Depuis, les médias allemands ne cessent de répéter qu’un divorce entre les deux parties est inéluctable. Tout du moins un « break » à partir de cet hiver, histoire de voir si le joueur, dont le contrat court jusqu’en 2030, peut se relancer ailleurs. Ce mercredi, Bild nous apprend qu’une réunion de crise est prévue durant la trêve hivernale entre Wahi, ses conseillers et les dirigeants de l’Eintracht Francfort. Les trois parties vont tenter d’analyser les raisons pour lesquelles la mayonnaise n’a pas pris entre Wahi et Francfort. Une fois le diagnostic posé, une décision sera prise quant au futur du joueur.

Le journal allemand assure qu’un transfert définitif n’est pas exclu, et la thèse d’un retour en France est avancée, même si l’Eintracht ne s’attend pas vraiment à une vente s’il veut récupérer sa mise. Un prêt est donc privilégié, mais Bild ajoute qu’un petit rebondissement non négligeable s’est produit. En clair, il est reproché en interne au coach Toppmöller de ne pas forcément traiter le Français de manière juste. Le média explique que Wahi a été recruté dans le but d’évoluer dans une attaque à deux. Or l’entraîneur de l’Eintracht ne l’a jamais utilisé dans ce rôle et le système de jeu choisi ne correspondrait pas aux qualités du Français. Bref, c’est ce qui s’appelle une erreur de casting !