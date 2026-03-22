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Ligue 1

LOSC : Bruno Genesio règle ses comptes avec ses détracteurs

Par Jordan Pardon
1 min.
Genesio en bord terrain @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

Comme souvent ces dernières semaines, Bruno Genesio a eu une pensée pour ses détracteurs au sortir d’une victoire. Après le succès obtenu sur la pelouse de l’OM ce dimanche (1-2), le technicien nordiste a tenu à rappeler le bilan actuel de son équipe au micro de Ligue1+.

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«On peut être fier de ce qu’on a fait sur les deux derniers matchs et pas seulement. On est sur 4 victoires et 3 nuls, on a eu deux déplacements très durs à Rennes et ici, on a pris 6 points, donc ça prouve que la stratégie qui était choisie au match retour à Villa n’était pas si mauvaise, contrairement à ce que disaient plein de grands connaisseurs du football. Ils se reconnaîtront. Je pense que la victoire est méritée sur le match de ce soir.»

Pub. le - MAJ le
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