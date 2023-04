EdF, OM : Valentin Rongier pense aux Bleus

Cette saison avec l’OM, Valentin Rongier s’est imposé comme un indéboulonnable du système d’Igor Tudor. Titulaire indiscutable, l’ancien du FC Nantes est désormais le capitaine marseillais et déçoit que très rarement. Capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain et de dépanner en défense, le milieu de 28 ans a montré à son coach qu’il était au niveau.

Et après une belle saison dans un club comme l’OM, Valentin Rongier pense évidemment à l’équipe de France. «On m’a souvent parlé des Bleus lors des derniers mois, parce que le niveau de l’OM est bon et que je suis capitaine. Ça serait une énorme fierté. Si on atteint nos objectifs avec l’OM, ça m’aidera à taper encore un peu plus à la porte», a-t-il confié au micro de Téléfoot.

