OM : André Villas-Boas loue la belle mentalité de Hiroki Sakai

Après de longues semaines de tensions entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille à la suite d’un Classique pour le moins bouillant qui a vu Neymar et Alvaro être jugés devant la Comission de discipline cette semaine, tout est finalement rentré dans l’ordre après la récente décision de l’instance. Les deux joueurs ont été blanchis et ne louperont donc aucun match avec leurs équipes. Mais alors qu’il faisait également l’objet d’insultes racistes de la part de Neymar lors de ce match, Hiroki Sakai avait tenu à démentir tout cela sur son compte Instagram affirmant qu’il n’y avait eu qu’une petite brouille et que le plus important restait la victoire.

Un comportement que n'a pas manqué de louer son entraîneur AVB dans un entretien accordé à l'Équipe ce samedi. «Sakai est une personne digne. Vous avez vu sur les images de la confrontation verbale entre Neymar et lui, tu regardes sa posture, elle est très humaine. On s’est habitués à son bon comportement. Je pense qu’il a aussi voulu sortir ça de sa tête. C’est un bon geste de sa part.»