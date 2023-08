Chelsea fait l’objet d’une enquête de la Premier League

Chelsea fait l’objet d’une enquête sur des paiements à des sociétés offshore, selon nos confrères du Times. La Premier League se penche sur la question après que les nouveaux propriétaires aient signalé au club un certain nombre de transactions financières effectuées sous l’ère de Roman Abramovich. L’enquête intervient après que les nouveaux propriétaires de Chelsea ont dénoncé leur propre club à la FA, à la Premier League et à l’UEFA au sujet d’un certain nombre de transactions financières effectuées entre 2012 et 2019 qu’ils ont découvertes au cours du processus de rachat.

Outre les paiements à des sociétés offshore, il semblerait qu’au moins un paiement à la famille d’un joueur fasse également l’objet d’un examen approfondi. Même si toutes ces infractions ont été commises durant le mandat de l’ancien propriétaire des Blues, le club anglais, qui a été racheté par le consortium Todd Boehly-Clearlake Capital pour un peu moins de 3 milliards d’euros l’année dernière, pourrait faire l’objet de sanctions de la part de la Premier League. Le média anglais précise d’ailleurs qu’il poussait s’agir de plusieurs lourdes amendes ainsi qu’un retrait de points.