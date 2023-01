OL : Laurent Blanc n’a pas peur des supporters

La suite après cette publicité

Entre des résultats loin d’être satisfaisants et des joueurs et une direction pointés du doigt, l’Olympique Lyonnais vit des heures difficiles. Certains supporters sont mécontents et l’ont fait savoir. Mais Laurent Blanc leur a tendu la main. Il compte sur un stade uni demain soir pour accueillir Brest. Ce, malgré les critiques d’une partie des fans rhodaniens.

«Si tu as peur de jouer à domicile, c’est fou. C’est le stade de l’Olympique Lyonnais. Si les joueurs ont peur de jouer dans leur stade… Vous voulez qu’on analyse le match de Strasbourg ? Oui l’ambiance ne nous a pas aidé mais on a fait un bon match contre Strasbourg. Je n’ai pas peur de le dire. Il faut que les joueurs aient envie de retourner au Groupama Stadium. Ce stade appartient à tout le monde, les joueurs y compris. Il faut vouloir y retourner, préparer et gagner les matchs. S’il y a une appréhension ? On a tous connu cela et à l’extérieur c’est, sinon dangereux, c’est plus important. Mais jouer dans son stade, cela peut transformer les joueurs et lui permettre de faire une performance incroyable. Mais il faut être prêt et avoir envie de gagner. Il faut se sentir bien dans son stade, c’est grave de ne pas bien s’y sentir. Après il faut être bon et gagner.» Le message est passé.

