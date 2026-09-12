Simon Banza prêté au PAOK

Simon Banza va poursuivre sa carrière en Grèce. En effet, Al-Jazira, son club actuel, a décidé de prêter l’attaquant de 30 ans au PAOK sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 6 millions d’euros. Priorité du CSKA Moscou cet été - le contexte géopolitique a finalement bloqué les discussions - et convoité par Botafogo - qui a formulé une offre - l’ancien buteur de Lens et de Braga a finalement posé ses valises à Thessalonique ce vendredi soir.

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Selon nos dernières informations, le PAOK Salonique a trouvé un accord avec Al-Jazira. Auteur de 22 buts et 7 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues avec Trabzonspor lors de l’exercice 2024-2025, l’international congolais, qui était également pisté par l’OGC Nice en début de mercato estival, va ainsi venir renforcer le secteur offensif du club grec.