Nice : Jonathan Clauss vise encore l’Équipe de France

L’OGC Nice retrouve des couleurs et occupe désormais la onzième place de Ligue 1 avant son déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium. Invité de Téléfoot ce dimanche matin, Jonathan Clauss est revenu sur la nouvelle dynamique du club azuréen, portée par l’arrivée de plusieurs joueurs et d’un nouveau staff. « On a des nouveaux joueurs, on a un nouveau staff. On a une nouvelle énergie qui s’est créée. À nous maintenant de l’entretenir. On vise mieux que le maintien », a affirmé le latéral droit, déterminé à voir Nice poursuivre sa progression après un début de saison compliqué.

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🎙️ « L’ÉQUIPE DE FRANCE RESTE DANS UN COIN DE MA TÊTE » 🇫🇷 La suite après cette publicité Jonathan Clauss ne perd pas de vue son objectif, même pendant ses séances chez le kiné. 😅 @ThomasMekhiche https://t.co/moF3S7OBqv— Téléfoot (@telefoot_TF1) October 18, 2026

L’ancien joueur de Marseille a également évoqué ses ambitions en équipe de France, alors que Zinédine Zidane a pris les commandes des Bleus. Chambré par ses coéquipiers au sujet du reportage de Téléfoot, qui lui ont demandé si le nouveau sélectionneur était au courant, Clauss n’a pas fermé la porte à un retour en sélection. « Peut-être qu’il regarde Téléfoot le dimanche. Ça parle de Zidane partout, même quand on est au kiné. Est-ce que j’ai tiré un trait sur l’équipe de France ? Non, jamais. Ça reste dans un coin de ma tête. Tant que je suis footballeur, je serai prêt. Sinon, j’aurais pris ma retraite déjà », a-t-il assuré. Malgré une concurrence importante à son poste, notamment avec Pierre Kalulu, Malo Gusto et Jules Koundé, le Niçois garde donc l’espoir de retrouver un jour le maillot bleu.