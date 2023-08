La grosse menace du Real Madrid à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il y a une semaine, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi se sont rencontrés. Un rendez-vous où les deux hommes ont réglé leurs comptes tout en restant sur leurs positions. On imaginait alors que la tension continuerait à monter d’ici la fin du mercato. Mais finalement, les deux camps ont décidé de jouer la carte de l’apaisement. Dimanche, KM7 a donc intégré à nouveau le groupe professionnel. NAK l’a annoncé en personne aux joueurs au centre d’entraînement de Poissy. Rapidement, nous vous avons révélé en exclusivité que l’attaquant tricolore a ouvert la porte à une prolongation.

Puis, nous vous avons dévoilé certains détails de la proposition parisienne au crack de Bondy, à savoir un nouveau bail jusqu’en 2025 avec la mise en place d’une «clause (sous seing privé)» de vente garantie dans son contrat à l’issue de la saison 2023-2024. Ainsi, le champion du monde 2018 serait assuré de quitter le PSG l’an prochain. De son côté, le club francilien serait sûr de toucher un peu d’argent en cas de transfert. Une information confirmée par Edu Aguirre hier sur le plateau d’El Chiringuito. Ce dernier a expliqué que Mbappé serait proche d’une prolongation et qu’il pourrait l’officialiser publiquement avec NAK.

De son côté, The Athletic explique qu’une solution explorée par les diverses parties serait plutôt que le joueur renonce à sa prime de fidélité (80 millions d’euros) cet été afin de faciliter son départ dans un an. Et c’est à Madrid qu’il aimerait continuer sa carrière. En retrait, le Real Madrid suit tout cela de très près. Comme la presse espagnole l’a souvent rappelé ces derniers mois, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent récupérer le joueur de 24 ans gratuitement dans un an. En froid avec le PSG depuis l’épisode de la prolongation de Mbappé en 2022, les Merengues ne veulent pas verser le moindre euro au club d’Al-Khelaïfi.

En cas de prolongation du capitaine des Bleus, Madrid serait donc obligé de mettre la main à la poche. Ce qui ne l’enchante guère. Au club, où on assure ne rien avoir fait cet été pour recruter Kylian Mbappé, tous les événements sont malgré tout suivis. Dans la nuit, Josep Pedrerol, présentateur vedette de l’émission El Chiringuito et proche de Florentino Pérez, a fait quelques révélations intéressantes. Ainsi, il a indiqué, sans grande surprise, que Mbappé ne rejoindra pas Madrid cet été. Puis, il a précisé que si le Français prolonge au PSG, cela signifiera aux yeux du Real Madrid qu’il ne veut pas les rejoindre dans un an. Au sein de l’écurie ibérique, on est très attentif à ses actes et on ne lui pardonnera pas une nouvelle trahison. Mbappé est prévenu.