MU : Mauricio Pochettino pourrait retarder son arrivée

Manchester United va devoir patienter avant de pouvoir compter sur Mauricio Pochettino. Alors qu’un accord aurait été trouvé pour faire du sélectionneur des États-Unis le successeur de Michael Carrick, l’entraîneur argentin ne devrait pas rejoindre immédiatement les Red Devils. Selon les informations de The Athletic, Pochettino aurait décidé de terminer le rassemblement international avec la sélection américaine avant de prendre ses nouvelles fonctions à Old Trafford. Une situation qui pourrait compliquer les débuts du technicien de 54 ans, puisque Manchester United espérait profiter de cette trêve pour préparer son arrivée et lui permettre de travailler avec son nouvel effectif. Les dirigeants mancuniens auraient néanmoins accepté ce calendrier, alors qu’un accord financier estimé à 9 millions d’euros aurait été trouvé avec la Fédération américaine pour libérer l’ancien entraîneur de Tottenham et du PSG.

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Malgré les nombreuses informations concernant son avenir, Mauricio Pochettino continue de se comporter normalement avec ses joueurs. Lors de la reprise de l’entraînement avec les États-Unis, l’Argentin a uniquement évoqué le programme de la séance et l’intégration de trois jeunes joueurs des moins de 20 ans, sans faire référence à Manchester United. « Ici, tout se passe comme d’habitude. Nous nous entraînons et nous jouons comme si nous n’entendions rien », a expliqué le défenseur américain Chris Richards, reconnaissant toutefois que le groupe avait pris connaissance des rumeurs. « Nous nous entraînons comme s’il allait encore être notre sélectionneur demain, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer », a-t-il ajouté. Les États-Unis doivent affronter Haïti à deux reprises en Ligue des nations de la CONCACAF, samedi à Miami puis mardi à Cincinnati. Un départ immédiat de Pochettino et de son adjoint Jesús Pérez placerait donc la Fédération américaine dans une situation délicate. Pour Manchester United, ce contretemps pourrait avoir des conséquences sportives : si sa nomination se confirme, l’Argentin ne disposerait que de quelques jours pour préparer son premier match, prévu sur la pelouse de Liverpool.