OL : les regrets de Corentin Tolisso malgré la belle victoire lyonnaise

Malgré la superbe prestation des joueurs de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Paris Saint-Germain et une victoire méritée (0-1), Corentin Tolisso n’était pas complètement satisfait. Après ce succès prestigieux, le milieu de terrain rhodanien nourrissait en effet quelques regrets de ne pas avoir réussi ce genre de performance tout au long de la saison pour se mêler à la lutte pour le titre avec les équipes en tête de la Ligue 1.

«Il y a des regrets par rapport à notre saison en Championnat, quand on voit ce qu’on fait ce soir, on a été concentré de la première à la dernière minute. C’est ce qui a manqué cette saison, on a fait des erreurs bêtes. Il faut bien finir et il y a cette Coupe de France en objectif principal» a notamment confié Corentin Tolisso au micro du diffuseur de la rencontre, plusieurs dizaines de minutes après le coup de sifflet final.

