LdC : le Real Madrid met la pression sur City

Demain soir, le Real Madrid et Manchester City vont croiser le fer en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Avant ce choc des étoiles, Federico Valverde s’est présenté face à la presse et a fait passer quelques messages. «Chacun, du premier au dernier joueur, donne le meilleur de lui-même pour que tout se passe bien et que les supporters soient fiers. Nous œuvrons tous dans le même sens, joueurs et staff technique compris, pour que tout se déroule au mieux (…) C’est un match incroyable. Tous les enfants rêveraient de vivre une telle rencontre. Nous sommes enthousiastes, confiants et galvanisés par notre dernière victoire. Avec le soutien des supporters, tout est beaucoup plus facile. Nous avons besoin d’eux. Chacun doit faire sa part, et je pense que nous pouvons y arriver. Nous sommes très motivés et impatients. Nous avons bien commencé jusqu’à ce qu’ils renversent la situation… et finissent par nous dominer. Nous avons beaucoup travaillé pour comprendre ce que nous devons faire offensivement et défensivement. Actuellement, nous sommes en forme et concentrés. Nous devons obtenir un bon résultat car il reste le match retour (…) C’est très différent (du match de phase de poule, perdu 2 à 1), car il se joue en deux manches. Il est important d’obtenir un bon résultat pour le match retour. Nous ne pouvons pas laisser se reproduire ce qui s’est passé lors du dernier match, où nous avons laissé filer la victoire à cause de nos propres erreurs. Nous nous concentrons sur nous-mêmes.»

C’est aussi l’avis d’Alvaro Arbeloa. « Ce sera un match difficile, avec d’excellents joueurs et un excellent entraîneur. Nous sommes pleinement conscients de l’importance du soutien des supporters, nous visons la victoire et nous sommes extrêmement motivés. Nous avons vraiment hâte de jouer (…) C’est motivant de vivre un huitième de finale de Ligue des Champions, de vivre une soirée comme celle de demain. C’est très motivant. Ce sera une expérience formidable. J’ai vraiment hâte d’y être. Je pense que nous allons tout faire pour gagner demain.» Il fera face à Pep Guardiola, qu’il respecte beaucoup. Guardiola : « il a toujours une surprise en réserve, et il faut anticiper les changements qu’il pourrait mettre en place. Quels joueurs il pourrait déplacer… et je serais surpris de ne pas voir de changements demain. Il faut toujours être prêt face à un coach comme Pep.» Arbeloa aura moins d’options que lui, mais il espère réussir son coup demain à domicile.

