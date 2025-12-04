Roberto De Zerbi juge son OM moins attrayant que ses anciennes équipes

Interrogé par Sport Italia, Roberto De Zerbi a évoqué la saison de son équipe. «J’essaie de bien faire les choses. La concurrence est rude, sans parler du PSG, qui sont comme des Martiens quand ils sont en forme. La Ligue 1 est difficile, nous nous défendons. Nous pouvons clairement faire mieux». Par la suite, l’ancien entraîneur de Sassuolo et de Brighton a fait une étonnante confession sur son groupe.

«C’est une équipe dans le jeu moins attrayante que d’autres que j’ai entraînées, mais c’est celle qui prend le plus de points et marque le plus de buts. Jouer à Marseille est très difficile. C’est un endroit spécial, comparable au sud de l’Italie. Les pressions sont différentes, ce club a une histoire qui en fait le meilleur de France. Quand j’étais à Brighton, je disais à mes employés que je voulais venir à Marseille. Ils sont fous comme moi ici. Quand Benatia m’a appelé, ma lumière s’est allumée et je n’ai écouté personne. Je connaissais toutes les difficultés, mais quand c’est le cas, je m’exprime au mieux. Je suis moi-même à 100% : je me sens plus complet que par le passé et je peux tout mieux gérer.» Heureux à Marseille, RDZ espère y rester un moment.