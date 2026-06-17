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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : le coup de gueule d’Adrien Rabiot

Par Jordan Pardon
1 min.
Sadio Mané (Sénégal) et Adrien Rabiot (France) @Maxppp
France 3-1 Sénégal
winamax
1 1.50 N 4.55 2 6.00 boost x10

Après la victoire des Bleus face au Sénégal hier soir (3-1), Adrien Rabiot s’est présenté en zone mixte. Le milieu de terrain de l’équipe de France a notamment pointé du doigt la qualité de la pelouse du MetLife Stadium de New-York, pas au niveau selon lui. Le joueur de l’AC Milan a en revanche apprécié les conditions climatiques, bien moins étouffantes qu’à Boston ces derniers jours.

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«Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse, ça ressemble plus à un synthétique assez dur, assez rigide… mais bon, c’est comme ça pour toutes les équipes, et il faut s’adapter. On s’est entraîné ces derniers jours avec une grosse chaleur, là, c’était assez clément à ce niveau-là. C’était plus respirable, j’espère qu’on aura un meilleur terrain sur les autres rencontres.»

Pub. le - MAJ le
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