OM : Leonardo Balerdi fait une grande annonce pour son avenir

L’avenir de Leonardo Balerdi s’éloigne de l’Olympique de Marseille. Interrogé au micro de BFM Marseille Provence après la victoire contre le Stade Rennais, le défenseur argentin n’a pas garanti sa présence sur la Canebière la saison prochaine après avoir disputé son 200e match sous les couleurs phocéennes.

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«On verra. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je suis ici. On verra. Je retiens la passion et l’amour pour ce club, c’est quelque chose de spécial », a confié le défenseur de 27 ans. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, Leonardo Balerdi devrait trouver des prétendants, lui qui est évalué entre 20 et 25 millions d’euros.