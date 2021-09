JT Foot Mercato : le début de saison canon des Français

La suite après cette publicité

La French Connexion semble toucher toute l'Europe en ce début de saison ! Après un petit peu plus d'un mois de compétition dans tous les grands championnats européens, les internationaux tricolores brillent de mille feux. En Espagne, le Real Madrid est emmené par son Frenchie de toujours, Karim Benzema, qui réalise un début d'exercice sensationnel. L'attaquant est impliqué sur 15 buts en Liga déjà cette saison ! Ce matin, As le plaçait même dans les prétendants au Ballon d'Or en fin d'année. Avec Benzema, Eduardo Camavinga, tout juste arrivé à Madrid, brille également. À 18 ans, le milieu de terrain a déjà conquis tout le monde dans la capitale espagnole. En Angleterre, Paul Pogba en est déjà à 7 passes décisives en 5 rencontres avec Manchester United. Et avec un tueur devant le but comme Cristiano Ronaldo désormais devant lui, le Français va sans doute exploser tous les compteurs cette saison. À Chelsea, N'Golo Kanté est également toujours fidèle au poste et fait le bonheur de Thomas Tuchel. Enfin, en Italie, c'est l'AC Milan qui récolte les fruits du bon début de saison de ses Français. Mike Maignan est déjà incontestable dans les buts milanais. Theo Hernandez est toujours aussi stratosphérique sur son côté gauche. Et Olivier Giroud, malgré une blessure ces dernières semaines, a commencé très fort son aventure lombarde avec un doublé lors de son premier match à San Siro sous le maillot rouge et noir.

Une jeune recrue au Barça

Ronald Koeman l'a rappelé lors de sa conférence de presse lunaire de mercredi : il faudra du temps au FC Barcelone pour redevenir une équipe monstrueuse. Les jeunes vont avoir leur chance afin de s'aguerrir aux exigences du très haut niveau. Du coup, le mercato est quasiment seulement orienté vers les jeunes et futures pépites de demain. La preuve avec l'officialisation ce vendredi matin de l'arrivée du prodige turc, Emre Demir. La jeune pousse, qui arrive en provenance de son club formateur de Kayserispor contre un chèque de 2 M€, va rester là-bas en prêt cette saison avant de découvrir le Barça l'été prochain. Si son nom de famille vous dit quelque chose, c'est normal. Demir a un homonyme, Yusuf Demir, qui a été recruté cet été par... le FC Barcelone ! Le Barça mise plus que jamais sur la jeunesse.

Nouveau record pour Mourinho

Tout va bien pour le moment pour l'AS Roma de José Mourinho. Avec une nouvelle victoire hier soir à l'Olimpico contre l'Udinese (1-0), les Romains sont installés dans le peloton de tête avec 4 succès en 5 rencontres. De quoi réjouir le Special One et surtout lui donner encore un peu de records. La preuve avec la victoire d'hier. Mourinho reste désormais sur 41 rencontres consécutives sans défaite à domicile en Serie A. Il poursuit, avec la Roma, une série entamée il y a quelques années avec l'Inter. Mourinho a rejoint en tête de ce classement Massimiliano Allegri, qui avait enchaîné la même série entre septembre 2015 et septembre 2017. Ça va être compliqué de gagner à Rome cette saison !