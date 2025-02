Rennes : les premiers mots de Lilian Brassier

Arrivé du côté de Rennes lors de ce mercato hivernal après une expérience ratée sous les couleurs de l’OM, Lilian Brassier a livré ses premières impressions. «Pour moi c’était un bout de chemin qui n’avait pas été fini. Je savais au fond de moi qu’il y allait avoir une suite avec le Stade Rennais, ça ne pouvait pas se finir comme ça, j’ai hâte de commencer, je m’attendais pas à voir Rennes à cette place-là, mais c’est comme ça dans la vie, parfois on est au top et parfois plus bas, il faut aller de l’avant, le Stade Rennais a envie et va faire tout ce qu’il faut pour aller de l’avant, je suivais les résultats, j’ai des amis ici, je suis sûr qu’on va renverser tout», a tout d’abord confié le défenseur de 25 ans.

Relancé sur son aventure dans le sud de la France, celui qui assure se sentir «très bien» a justifié cet échec. «J’ai traversé une période pas très agréable mais je me suis toujours accroché et je suis sûr que je vais récolter de beaux jours. Dans la vie tu peux passer de tout à tout, tu peux être tout en haut et en bas après, ça fait partie du milieu et de la vie. J’ai un fort caractère, ceux qui me connaissent peuvent le confirmer, je ne lâche jamais rien». Avant de conclure avec quelques mots sur son nouveau coach, Habib Beye : «c’est un bon coach avec beaucoup de prestance, j’ai l’impression qu’il est super simple et j’ai hâte de me mettre au boulot».