Les adieux de Guardiola à Manchester City, l’Espagne réagit à l’absence des Madrilènes au Mondial

Manchester City dit au revoir à Pep Guardiola

Les adieux de Pep Guardiola agitent l’Angleterre. « Blue Monday », placarde le Manchester Evening News, en référence à une expression anglaise désignant un jour déprimant. 20 trophées et une décennie plus tard, le tacticien espagnol quitte Manchester City après avoir tout gagné sur la scène nationale et européenne. Très ému lors de la parade, il a délivré ses derniers mots aux supporters des Citizens, mais aussi à Bernardo Silva et John Stones, qui quittent, eux aussi, le navire cet été.

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Les Madrilènes n’iront pas au Mondial

La presse espagnole fait grise mine après la non-sélection des Madrilènes avec la Roja. Si AS met en avant les 26 noms retenus par Luis de La Fuente, dans ses pages intérieures, le quotidien revient sur les choix forts du sélectionneur. Parmi eux, on retrouve Dean Huijsen qui a tout perdu cette saison. « D’intouchable à écarté », indique AS. Huijsen passe du rêve au cauchemar après une arrivée en grande pompe l’été dernier. 40 matchs disputés avec la Casa Blanca et seulement 13 matchs sans concéder de buts pour le défenseur, qui est tombé de haut après cette annonce. Si le défenseur n’a pas réagi publiquement à cette déconvenue, il s’est néanmoins fendu d’une story éloquente au timing qui ne laisse pas de place au doute. Quelques heures après l’annonce, le Madrilène a reposté une publication du média sofascore dans laquelle il figurait dans le onze de la Liga, une manière de faire passer son message de manière subtile.

Le dilemme de Luis Enrique à propos de Zaïre-Emery

Dans Le Parisien, on évoque « le dilemme Zaïre-Emery » pour Luis Enrique. Joueur le plus utilisé cette saison par l’Asturien, le titi qui a pris part à 53 des 55 rencontres et disputé 4 200 minutes pourrait toutefois débuter sur le banc pour seulement la 2e fois en Ligue des Champions cette saison, au pire des moments. Alors qu’Achraf Hakimi va faire son retour à l’entraînement ce mardi et que Fabian Ruiz a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines, c’est l’international français qui pourrait se retrouver sur la touche. Vous l’aurez compris, le choix du roi de Luis Enrique s’annonce cornélien.