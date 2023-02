Le départ de Milan Skriniar fait les affaires de l’Inter

La suite après cette publicité

L’Inter Milan n’a pas tout perdu dans le dossier Milan Škriniar. Alors que le défenseur central slovaque a décidé de ne pas prolonger avec les Nerazzurri (son contrat se termine en juin prochain), les dirigeants interistes comptent utiliser à bon escient le salaire du joueur de 27 ans (6 millions nets plus les bonus). Cette somme conséquente servira au renouvellement des contrats d’Alessandro Bastoni et d’Hakan Calhanoglu, tous deux expirants à l’été 2024, selon la Gazzetta dello Sport.

L’objectif est de boucler ces opérations le plus rapidement possible pour ne pas répéter une nouvelle affaire Skriniar. La prolongation du défenseur italien est même considérée comme une priorité absolue. Ce dernier était notamment dans le viseur de Tottenham et de Manchester United lors du dernier mercato estival.

