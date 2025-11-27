Menu Rechercher
PSG : Luis Enrique défend encore Lucas Chevalier

Par Hanif Ben Berkane
PSG 5-3 Tottenham

Lucas Chevalier connaît un début de saison compliqué. Le néo-international français a changé de dimension en quittant le LOSC pour le PSG. Et depuis son arrivée cet été, le jeune portier de 24 ans est loin de faire l’unanimité. Ce mercredi soir encore, face à Tottenham, il a fait parler de lui encaissant trois buts (notamment un doublé de Kolo Muani) et réalisant quelques interventions maladroites.

Mais pas question pour son entraîneur de l’accabler sur ce match. Pour Luis Enrique, Chevalier ne pouvait rien faire sur les buts des Spurs. «Sur le 1er, on a mal défendu, Spence était seul, ils ont fait une belle action. Le 2e c’est un coup de pied arrêté. La 3e c’est la passe décisive de Vitinha, c’est ça ? (Sourire) », a-t-il lancé lorsqu’il a dû répondre aux questions sur les erreurs de son gardien.

