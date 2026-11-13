Jesus Owono veut parler avec la famille de Jesus de Miguel

Alors que l’Espagne du foot se remet peu à peu de la tragédie De Miguel, Jesus Owono devrait rapidement connaître la sanction que lui infligera la Fédération Espagnole. Très touché par ce drame, le portier de 25 ans souhaite aussi parler avec la famille de l’ancien attaquant de Tenerife, comme l’indique le quotidien Marca.

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Effectivement, le gardien du FC Andorra a demandé à ses dirigeants d’organiser une réunion avec la famille de Jesus de Miguel, que ce soit par téléphone ou en personne. Il l’avait d’ailleurs déjà fait dans les heures qui ont suivi le décès du joueur, mais la direction de son club lui avait déconseillé de le faire, estimant que c’était encore trop tôt. Owono souhaite présenter ses condoléances en personne aux proches de l’attaquant décédé, une fois que ces derniers seront prêts. Pour l’instant, le club de Tenerife aurait réclamé un peu plus de temps au FC Andorra.